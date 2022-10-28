العالم اليوم - عملية تحرير الطائر المغرد.. تفاصيل "مقصلة" ماسك أول 24 ساعة

انتم الان تتابعون خبر عملية تحرير الطائر المغرد.. تفاصيل "مقصلة" ماسك أول 24 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - بدأ الملياردير الأميركي "المثير للجدل" إيلون ماسك حملته بإجراء التغييرات الجذرية على موقع التواصل الاجتماعي العملاق "تويتر"، بعد ساعات من استحواذه رسميا على الموقع.

أول تصريحات ماسك بعد استحواذه على "تويتر" كانت "لقد تحرر الطائر"، في إشارة إلى الطائر الذي يمثل شعار المنصة، اعتبره كثيرون دليلا على رغبة الملياردير الأميركي في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره.

ماذا فعل ماسك في الساعات القليلة الماضية بعد بداية ولايته كمدير تنفيذي ومالك لتويتر؟