العالم اليوم - المركزي الروسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

انتم الان تتابعون خبر المركزي الروسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 7.5 بالمئة، متوافقا مع التوقعات، لينهي بذلك دورة خفض الفائدة التي استمرت لأشهر.

وكان المركزي الروسي رفع الفائدة الرئيسية إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة، عقب إطلاق "العملية العسكرية" في أوكرنيا في 24 فبراير الماضي، من أجل تخفيف المخاطر على الاستقرار المالي.

ومنذ ذلك الحين، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6 مرات، وفي الاجتماع الأخير أشار المركزي الروسي إلى إمكانية اقترابه من إنهاء دورة التيسير النقدي.