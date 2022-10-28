العالم اليوم - الين الياباني يتراجع بعد تثبيت الفائدة.. والدولار يرتفع

انتم الان تتابعون خبر الين الياباني يتراجع بعد تثبيت الفائدة.. والدولار يرتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - انخفض الين الياباني، الجمعة، مع تمسك بنك اليابان بسياسات التيسير النقدي، بينما حاول الدولار التعافي من خسائر مُني بها في مطلع الأسبوع على خلفية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيلمح إلى تباطؤ وتيرته في رفع معدلات الفائدة.

ويحاول اليورو التعافي عقب تراجعه بنسبة 1 بالمئة الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

تحركات الأسعار

ارتفع الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.8 بالمئة مقابل الين إلى 147.43 بعدما أبقى بنك اليابان معدلات الفائدة قصيرة الأجل ثابتة بدون تغيير عند 0.1 بالمئة، وتعهده بأن يظل عائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر بالمئة كما كان متوقعا.

وقال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان إن البنك لا يخطط لرفع الفائدة أو التوجه للخروج من سياسة التيسير في أي وقت قريب.

وأضاف أنه سيجري تغيير السياسات إذا اقترب معدل التضخم في اليابان من 2 بالمئة، لكن ذلك سيُعلن للأسواق بوضوح.

وارتفع الدولار أيضا مقابل كل من الجنيه الإسترليني، الذي انخفض 0.4 بالمئة إلى 1.1516 أمام دولار، ومقابل اليورو، الذي تراجع 0.2 بالمئة إلى 0.9941 أمام الدولار مع توخي المستثمرين القليل من الحذر.