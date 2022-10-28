عضو مجلس السيادة بالسودان: اتفاقية جوبا تحقق الاستقرار والتنمية بدارفور

جدة - نرمين السيد - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الدكتور الهادى إدريس يحيى، أن الاستقرار والأمن الذى تحقق بفضل اتفاقية جوبا لسلام السودان، ساهم كثيرا فى تهيئة المناخ للمواطنين بإقليم دارفور، لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالولاية ودعم الاقتصاد القومى.





وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان - خلال تفقده اليوم الجمعة إقليم دارفور - "أننا سنتابع تنفيذ استحقاقات السلام لتحقيق كافة مطالب وتطلعات أهل الإقليم". وناشد عضو مجلس السيادة كل مواطنى الإقليم بالعمل على المحافظة على ما تحقق من تعايش سلمى وتصالح بين مكونات أهل دارفور والذى يقود بدوره إلى الازدهار والتنمية. كما أثنى عضو مجلس السيادة على المجهودات الكبيرة التى بذلتها حكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية والإدارات الأهلية والمواطنين والتى تكللت بتأمين الموسم الزراعى ونجاح الحصاد لهذا العام.

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