الرئيس الأوكرانى: القصف لن يحطم معنوياتنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت التقارير، فقد وقف زيلينسكى وسط الظلام إلى جانب حطام طائرة مسيرة، ليلقى خطابه الليلى المصور إلى الشعب الأوكرانى ووسائل الإعلام المختلفة.
وتعهد الرئيس الأوكرانى من قلب العتمة بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تكسر من الروح المعنوية للشعب الأوكرانى.
وأضاف زيلنسكى: "سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو فى سمائنا"، مؤكدًا أن الأوكرانيين لا يهابون الظلام وماضون فى الدفاع عن أرضهم.
وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 14 غارة على مجموعات من القوات الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية.
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