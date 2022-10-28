وأشارت الصحيفة - فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة تحت عنوان (سوق استراتيجية والتداعيات قاسية) - إلى توافر كبير فى الإمدادات النفطية حول العالم، ولهذا السبب خفضت مجموعة "أوبك +" الإنتاج النفطى بمعدل مليونين يوميا، حيث أن السوق يتحمل خفضا بهذا المستوى وربما أكثر.
وأكد أن أى خفض يتم مستقبلا سيكون ضمن نطاق ومعايير السوق العالمية، وذلك ليس فقط فى أوقات الأزمات بل فى زمن الاستقرار أيضا.
وأوضحت أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتفرد جهة باستراتيجية عالمية، وفى سوق النفط ينبغى أن تكون هناك اتفاقات دولية واضحة تستند إلى التعاون المباشر البعيد عن أى سياسات خاصة، مشددة على أن أزمة الطاقة الراهنة دولية ولن يتم التوصل إلى حلول لها إلا بالتعاون والتفاهم والتنسيق بين الجهات المعنية مباشرة بالإمدادات.
واختتمت الصحيفة مؤكدة أن التفاهمات التى تمت ضمن نطاق "أوبك +" واضحة ومنطقية وتستند إلى حقائق السوق والإمدادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة سعودية: المملكة تحافظ على توازن أسواق النفط على مدار تاريخها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.