أمريكا وكندا تبحثان الشراكة الثنائية فى استمرار دعم أوكرانيا وهايتى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن وترودو فى أوتاوا لمناقشة التقدم الذى أحرزته البلدين معًا بشأن الأهداف المنصوص عليها فى "خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا".

وبحسب البيان، أعرب بلينكن عن تقديره للفرصة التى أتيحت له لتبادل وجهات النظر مع ترودو حول استمرار الدعم لأوكرانيا وهايتى والتعاون فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وأضاف أن الولايات المتحدة تثمن التعاون الوثيق فى تعزيز القدرة التنافسية لأمريكا الشمالية وتعزيز الانتعاش الاقتصادى الشامل وتعميق التكامل الاقتصادى وتعزيز التنوع والإدماج.

وسلط وزير الخارجية الأمريكى الضوء خلال زيارته كندا الضوء على أهمية الاستثمار فى الدفاع والأمن على مستوى القارة، بما فى ذلك فى القطب الشمالى، والجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ.

ويزور بلينكن كندا لتعزيز شراكة واشنطن "الحيوية" مع أوتاوا لتحقيق الأهداف المشتركة، ومن بينها دعم أوكرانيا والتعامل مع أزمة هايتى الإنسانية وتعميق تعاونهما فى منطقتى المحيطين الهندى والهادئ والقطب الشمالى، وتعزيز سبل التعاون بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين فى الأمريكتين وفى جميع أنحاء العالم.