العالم اليوم - قرار أوروبي يخدم البيئة.. ويحظر هذه السيارات

انتم الان تتابعون خبر قرار أوروبي يخدم البيئة.. ويحظر هذه السيارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 11:19 صباحاً - توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.

وختم مفاوضو الاتحاد الأوروبي مساء الخميس أول اتفاق لحزمة الكتلة "فيت فور 55" التي وضعتها المفوضية لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ لخفض انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمئة خلال هذا العقد.

وقال برلمان الاتحاد الأوروبي إن الصفقة هي "إشارة واضحة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بأن الاتحاد الأوروبي جاد في تبني قوانين ملموسة للوصول إلى الأهداف الأكثر طموحا المنصوص عليها في قانون المناخ للاتحاد الأوروبي".

وعلّق باسكال كانفين، رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي على القرار قائلا: "هذا قرار تاريخي لأنه يحدد لأول مرة مسارا واضحا لإزالة الكربون بأهداف في 2025 و2030 و2035 ويتماشى مع هدفنا المتمثل في الحياد المناخي بحلول عام 2050. هذا القطاع، الذي يمثل 16 في المائة من الانبعاثات الأوروبية في الوقت الحالي، سيكون محايدا للكربون بحلول عام 2050".

غازات الاحتباس الحراري