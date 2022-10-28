مقتل 13 شخصًا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات فى جنوب الفلبين

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المسئول فى إدارة الدفاع المدنى "نجيب سيناريمبو"، قوله إن سبعة أشخاص آخرين لا زالوا فى عداد المفقودين، مشيرا إلى أن عشرة من القتلى من بلدة "داتو بلاه سينسوات" فى جزيرة "مينداناو"، فى حين انتشل رجال الإنقاذ ثلاث جثث أخرى من بلدة "داتو أودين سينسوات" المجاورة.
وأضاف سيناريمبو أن مياه الفيضانات انحسرت منذ ذلك الحين فى عدة مناطق، إلا أن 90 فى المائة من مدينة "كوتاباتو" لا تزال تغمرها المياه وقد يكون هناك المزيد من الفيضانات فى غضون ساعات قليلة جراء الأمطار الغزيرة.
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