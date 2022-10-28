مسئولون: اليابان تدرس شراء صواريخ «توماهوك» الأمريكية

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بأن خطة شراء صواريخ توماهوك، التى يتم إطلاقها من البحر ويصل مداها إلى 2500 كيلومتر ويمكن أن تسافر على ارتفاع منخفض نسبيا على الأرض كما تعد من أشهر الصواريخ التى استخدمها الجيش الأمريكى فى العقود الأخيرة، ظهرت بينما أعلنت الحكومة اليابانية عن رغبتها فى امتلاك "قدرة الهجوم المضاد"، وذلك خلال خطتها طويلة المدى حول سياسة أمن مقدرات البلاد، المنتظر تحديثها بحلول نهاية هذا العام.
واعترف مسئول كبير بوزارة الدفاع اليابانية - فى تصريح خاص لكيودو - أن بلاده تفكر فى الشراء، لكن الأمر يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على البيع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى وسط تحديات أمنية متزايدة من كوريا الشمالية والصين، لافتا إلى أن الحصول على مثل هذه القدرة أمر من شأنه أن يثير الجدل فى اليابان، التى لطالما اتخذت موقفا يقتصر على الدفاع عن النفس بموجب دستورها الذى ينبذ الحرب، بحسب "كيودو".
وظلت اليابان تحاول تطوير صواريخها الخاصة، القادرة على مهاجمة سفن العدو من خارج نطاق إطلاقها وإطلاقها ليس فقط من الأرض ولكن أيضا من السفن والطائرات. ولتحقيق هذا الهدف، تخطط طوكيو لتوسيع مدى الصواريخ الموجهة التى تمتلكها قوة الدفاع الذاتى الأرضية "القوات البرية".
لكن من غير المتوقع أن تدخل الصواريخ المطورة محليا حيز الخدمة حتى السنة المالية 2026. لذلك، تستكشف الحكومة طرقا لتسريع قدرات تعزيز الردع وسط ما تعتبره بيئة أمنية متزايدة الخطورة من خلال اللجوء إلى توماهوك.
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