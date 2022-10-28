سول: بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين قصيرى المدى باتجاه الساحل الشرقى

جدة - نرمين السيد - أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الجمعة ، صاروخين بالستيين قصيرى المدى، فى تجربة إطلاق هى الأحدث وتأتى بعد اجتماع لنواب وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الذين تعهدوا بتعزيز ردعهم بالمنطقة.





وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية إن الصاروخين الباليستيين قصيرى المدى أطلقا من منطقة تونجتشون بإقليم كانجوون على الساحل الشرقى لكوريا الشمالية، بعد أربعة أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربى وسط التوتر المتصاعد. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسى حذر، أمس، من أن العالم يحبس أنفاسه قبل تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية ستكون تأكيدا جديدا على أن برنامج بيونج يانج النووى يتقدم بكامل طاقته.

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