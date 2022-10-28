روسيا: استخدام الغرب الدولار كسلاح قوض مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أضاف ميشوستين، أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد حاجة رابطة الدول المستقلة إلى التركيز على فرص تعزيز استقلالها التكنولوجى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال، أمس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار كسلاح لتحقيق مصالحها، وخلق المشاكل حول العالم، لذا على الدول الأخرى أن تجرى معاملاتها بعملاتها الوطنية.