جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أضاف ميشوستين، أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد حاجة رابطة الدول المستقلة إلى التركيز على فرص تعزيز استقلالها التكنولوجى.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال، أمس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار كسلاح لتحقيق مصالحها، وخلق المشاكل حول العالم، لذا على الدول الأخرى أن تجرى معاملاتها بعملاتها الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: استخدام الغرب الدولار كسلاح قوض مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.