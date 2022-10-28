القوات الأوكرانية: شن 14 غارة على مواقع روسية

وأضافت هيئة الأركان المشتركة "أن الجانب الروسى يحاول الاحتفاظ بالأراضى التى تم الاستيلاء عليها مؤقتا، ويركز جهوده على كبح تحركات قوات الدفاع فى اتجاهات معينة، مع استمرار العمليات الهجومية فى اتجاهات باخموت وأفدييفكا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية التى تشارك بشكل مباشر فى الأعمال القتالية على أراضى أوكرانيا لديها مشاكل لوجستية، وبالتالى وفقا للمعلومات المتاحة، أدى نقص الملابس الدافئة إلى زيادة عدد حالات السرقة والنهب من قبل جنود القوات المسلحة الروسية فى منطقة خيرسون.
وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجنود الروس الذين تم حشدهم ووصلوا إلى المنطقة لأداء مهام قتالية لم يخضعوا للتدريب المناسب ويفتقرون إلى المهارات العملية فى استخدام الأنواع الأساسية من الأسلحة، وينتج عن ذلك خسائر كبيرة بين القوات الروسية.
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