جدة - نرمين السيد - أكدت سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، دعمها لمحكمة العدل الدولية والمحاكم والهيئات القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة حسب الاختصاص، الرامية إلى حل وتسوية الخلافات بين الدول بالطرق السلمية على النحو المبين فى ميثاق الأمم المتحدة.





جاء ذلك فى كلمة السلطنة خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير محكمة العدل الدولية التى ألقاها السكرتير ثان محمد بن على الشحى من وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية. وأشارت السلطنة إلى أن وجود محكمة العدل الدولية يعد من ركائز النظام العالمى القائم على أحكام ومبادئ القانون الدولى، وأثبتت على مدى السنوات الماضية قدرة ونزاهة فى أداء مهامها مما جعلها موضع ثقة الدول من خلال الأحكام التى تصدرها والتى عززت من سيادة القانون على الصعيد الدولى. ونوهت سلطنة عمان بما جاء فى النظام الأساسى للدولة حول سيادة القانون ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولى والمتسقة مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عُمان تؤكد دعمها لمحكمة العدل الدولية لحل الخلافات بين الدول سلميًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.