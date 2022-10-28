العالم اليوم - الأسواق الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم شركات التعدين

انتم الان تتابعون خبر الأسواق الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم شركات التعدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وتباين أرباح الشركات، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مسار تشديد السياسة النقدية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، وقادت شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأولية وسط مخاوف بشأن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين.

وأغلق المؤشر دون تغيير يذكر أمس الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة كما هو متوقع لكنه قال إنه أحرز تقدما "جوهريا" بالفعل في محاولته كبح الارتفاع التاريخي في التضخم.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا 2.1 بالمئة، إذ يبدو مسلسل النتائج المخيبة للآمال لنظيراتها في وول ستريت مستمرا بعد توقعات ضعيفة من جانب أمازون.

وهبط سهم فولكسفاغن 2.4 بالمئة، بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إنها تتوقع أن تكون عمليات التسليم قريبة من مستويات العام الماضي وأعلنت عن أرباح أقل من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث بلغت 4.3 مليار يورو (4.28 مليون دولار).

وارتفع سهم دانون 1.3 بالمئة بعد أن زادت من توقعات نمو الإيرادات لعام 2022، إذ تمكنت مجموعة الأغذية الفرنسية من رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.