العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يرتفع أسبوعيا لأول مرة في نحو شهر

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي الياباني يرتفع أسبوعيا لأول مرة في نحو شهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، إذ أثر ضعف وول ستريت وبعض النتائج الضعيفة لشركات محلية على المعنويات، على الرغم من أن المؤشر القياسي تمكن من الحفاظ على أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

وواصلت أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية مسارها المخيب للآمال خلال الليل، مما أدى إلى تراجع المؤشر ناسداك بنسبة 1.6 بالمئة.

تحركات الأسهم

وتراجع المؤشر نيكي بنسبة 0.88 بالمئة إلى 27105.30 نقطة، لكنه ظل أعلى بفارق كبير عن حاجز 27000 نقطة المهم.

وكان المؤشر قد انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون ذلك المستوى في الصباح للمرة الأولى منذ الاثنين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1899.05 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر نيكي بنسبة 0.8 بالمئة، بينما صعد المؤشر توبكس 0.91 بالمئة، إذ حقق كلاهما مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.

وتسارع موسم أرباح الشركات اليابانية منذ الخميس ويصل إلى ذروته الأسبوع المقبل.

وكان سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات الأسوأ أداء على نيكي، وانخفض بنسبة 5.47 بالمئة بعد خفض توقعات أرباح الشركة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.39 بالمئة بعد أن أعلنت نتائجها، مما جعله من بين أفضل ثلاثة أسهم أداء على نيكي.

وزاد سهم شركة هينو موتورز لصناعة الشاحنات والمملوكة لتويوتا بواقع 5.04 بالمئة، بينما ارتفع سهم فوجيتسو لصناعة الإلكترونيات المكتبية 3.14 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح قوية أيضا.

ومن بين 225 سهما على نيكي، ارتفع 61 وانخفض 159، واستقر خمسة.