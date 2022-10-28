العالم اليوم - فيديو مروع.. تحطمت الطائرة خلال عملية إطفاء

انتم الان تتابعون خبر فيديو مروع.. تحطمت الطائرة خلال عملية إطفاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - وثق مقطع فيديو تحطم طائرة إطفاء أرسلت لإخماد حريق بالقرب من بركان إتنا العملاق في صقلية بإيطاليا.

وأسفر الحادث المأساوي عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الإنقاذ تمكن من انتشال جثتي الطيارين على مقربة من البركان.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الطائرة اصطدمت بسلسلة جبال كالسينيرا، ولم يصدر تقرير رسمي بعد حول أسباب الحادث.

جدير بالذكر أن الطائرة التي تحطمت مخصصة للطوارئ من طراز "دراغو 146".