العالم اليوم - 2.5 مليار دولار أرباح "ملتيبلاي" في 3 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - أعلنت مجموعة "ملتيبلاي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 9.29 مليار درهم (ما يعادل 2.53 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام 2022، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء قوي عبر استثماراتها والشركات التابعة لها.

وأظهرت نتائج المجموعة للربع الثالث من عام 2022 تحقيق المجموعة عائدات بلغت 284 مليون درهم (77.3 مليون دولار) وهامش ربح إجمالي بواقع 138.7 مليون درهم (38 مليون دولار)

وحققت الشركات التابعة للمجموعة نمواً مستداماً في الربع الثالث، مع نسبة نمو بلغت 67 بالمئة في العائدات والربحية على أساس سنوي.

بينما بلغ دخل الاستثمار والمصادر الأخرى 9.25 مليار درهم (حوالي 2.5 مليار دولار)، بدعم من الأداء القوي لكل من محفظة المجموعة وأسواق الأوراق المالية المحلية.

الاستثمارات الرئيسية

قالت مجموعة ملتيبلاي في بيان، إنها عززت استثماراتها في قطاع الطاقة وخدمات المرافق باستثمارين استراتيجيين خلال الربع الثالث من عام 2022.

وبحسب البيان، فقد استحوذت المجموعة على حصة 7.3 بالمئة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).

يذكر أن "طاقة" تعد إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتد أنشطتها وأعمالها لتشمل 11 دولة في أربع قارات.

ولديها أيضاً استثمارات كبيرة في أصول توليد الطاقة والمياه ونقلها وتوزيعها، بجانب خطط نموّها الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة. وتعد "طاقة" واحدة من كبرى الشركات الداعمة للمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 بدولة الإمارات.

كذلك، استحوذت مجموعة "ملتيبلاي" على حصة 80 بالمئة في شركة "انترناشونال انيرجي القابضة"، التي استحوذت مؤخرا على حصة 50 بالمئة في شركة "كاليون إنيرجي" التركية، العاملة في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة بتركيا.

وتشمل أصول "كاليون إنيرجي" مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة تبلغ 1.3 غيغاواط في منطقة كارابينار في قونية، إلى جانب مشاريع طاقة متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.

تشكّل هذه الاستثمارات جزءاً من سعي المجموعة لتنمية استثماراتها في جميع قطاعاتها، وتعكس رؤية المجموعة بأن الاستثمار في خدمات المرافق والطاقة يوفر إيرادات متكررة يمكن توقعها، فضلاً عن إمكانات النمو القوية في ظل تحول العالم إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

يذكر أن مجموعة "ملتيبلاي" تسعى إلى عمليات استحواذ قابلة للتطوير، مع إمكانات النمو والتوسع المستدامين، والتركيز على المؤسسات الراسخة والرائدة في مختلف قطاعاتتها.

وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية للمستقبل بفضل رافعتها المالية المعتدلة وسيولة أصولها، ما سيتيح لها المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الاستثمارات في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي تفهمها.

تغطي استثمارات المجموعة العديد من القطاعات، ويشمل ذلك شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وبال للتبريد القابضة، ومجموعة أومورفيا، وفيولا كوميونيكيشنز، وهيلثير يو، وانترناشونال انيرجي القابضة، وطاقة، وديوا، وبروج، وجيتي إميجز، وسافاج X فينتي، وفايرفلاي، وييلدمو.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نموًا وأكثرها قيمة في الإمارات.