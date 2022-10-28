العالم اليوم - مع تفاقم الخسائر.. كريدي سويس يكشف عن استراتيجية "جذرية"

انتم الان تتابعون خبر مع تفاقم الخسائر.. كريدي سويس يكشف عن استراتيجية "جذرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - كشف بنك كريدي سويس السويسري عن "استراتيجية جذرية" تهدف إلى التغلب على سلسلة من المشاكل الأخيرة التي أضرت بسمعته.

وأعلن البنك ومقره زيوريخ عن خطط لخفض التكاليف وتقليل عدد الموظفين وتقليل المخاطر. وقال أيضًا إنه سيحيي العلامة التجارية لبنك "كريدي سويس فيرست بوسطن" الاستثماري، الذي كان يومًا ما نجما في وول ستريت.

وكان كريدي سويس قد أعلن عن خسارة بمقدار 4 مليارات فرنك سويسري (4.1 مليار دولار) في الربع الثالث.

تأتي "اللحظة التاريخية" للبنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، كما قال الرئيس التنفيذي الجديد أولريش كورنر، في الوقت الذي اعترف فيه بنك كريدي سويس بأداء "مخيب للآمال" في الآونة الأخيرة في وقت يسود فيه عدم اليقين في السوق والاقتصاد الكلي.

قال رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان إن البنك أصبح "بدون تركيز"، وقام مجلس إدارته بتقييم اتجاهه المستقبلي.

قال ليمان: "نعلن اليوم عن نتيجة تلك العملية - استراتيجية جذرية وخطة تنفيذ واضحة لإنشاء بنك أقوى وأكثر مرونة وكفاءة مع أساس متين يركز على عملائنا واحتياجاتهم".

يخطط البنك لخفض قاعدة التكلفة بحوالي 15 بالمئة - أو 2.5 مليار فرنك سويسري (حوالي 2.5 مليار دولار) - بحلول عام 2025، وقال إن "تخفيض عدد الموظفين" بحوالي 5 بالمئة من قوته العاملة - حوالي 2700 موظف - كان جاري بالفعل.

سعى بنك كريدي سويس إلى إحداث تحولات من قبل، وواجه مشكلات من بينها الرهانات السيئة على استثمارات صناديق التحوط، من بين مشكلات أخرى.

وكان البنك الأسبوع الماضي قد أعلن عن تسويات قانونية في الولايات المتحدة وفرنسا.

قال البنك إنه أبرم صفقة لتحويل "جزء كبير" من مجموعة منتجاته المورقة إلى مجموعة مستثمرين بقيادة أبولو غلوبال مانجمنت.

قال بنك كريدي سويس إن الإيرادات في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 4 بالمئة إلى 3.8 مليار فرنك سويسري (3.9 مليار دولار).