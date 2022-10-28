الولايات المتحدة تتوعد روسيا بالرد إذا هاجمت أقمارها الصناعية

جدة - نرمين السيد - توعدت الولايات المتخدة بالرد بطريقة "مناسبة" على أى هجوم من قبل روسيا ضد أقمار اصطناعية تجارية أمريكية، مشيرة إلى أنها ستحمل روسيا مسؤولية أى هجوم من هذا القبيل فى حال حدوثه.





وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى - فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم "الخميس" - إن أى هجوم على البنية التحتية الأمريكية سيواجه برد مناسب وبطريقة مناسبة . يأتى ذلك ردا على تصريحات المسؤول بوزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف التى قال فيها إن الأقمار الصناعية التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها قد تصبح أهدافا مشروعة لموسكو.

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