العالم اليوم - أسهم أمازون تهوي 17 بالمئة بسبب توقعات مبيعات موسم العطلات

انتم الان تتابعون خبر أسهم أمازون تهوي 17 بالمئة بسبب توقعات مبيعات موسم العطلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 08:26 صباحاً - توقعت أمازون دوت كوم تباطؤ نمو المبيعات في موسم العطلات، مما أثار إحباط وول ستريت ودق ناقوس الخطر من أن المستهلكين والشركات القلقين من التضخم لديهم أموال أقل لإنفاقها.

وبلغ صافي المبيعات 127.1 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، وهو ما يزال أقل بقليل من 127.5 مليار دولار التي توقعها المحللون، وفقا لبيانات من رفينيتيف.

وجاءت إيرادات خدمات "أمازون ويب" عند 20.5 مليار دولار، ما يعتبر أقل من التوقعات البالغة 21.1 مليار دولار، كما حققت أعمال الإعلانات عوائد 9.5 مليار دولار، بأقل من التقديرات التي كانت تشير إلى تسجيل 9.48 مليار دولار.

وتراجعت أرباح الشركة للربع الثالث بالمقارنة مع العام الماضي لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت. وبلغ صافي أرباح الشركة 2.87 مليار دولار، أو 0.28 دولار للسهم.

يأتي هذا بالمقارنة مع 3.16 مليار دولار، أو 0.31 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي. وكان محللون قد توقعوا أن يكون متوسط أرباح الشركة 0.22 دولار للسهم.

وتوقعت أمازون صافي مبيعات للربع المقبل يتراوح بين 140 و148 مليار دولار، أو نمو أقل من اثنين في المئة عن العام السابق، وكان المحللون يتوقعون 155.2 مليار دولار.