بايدن: إشارات بوتين المتكررة للأسلحة النووية خطيرة للغاية

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، بعد ساعات من إعلان بوتين أنه ليست لديه النية لاستخدام مثل هذه الأسلحة النووية.
لكن بايدن تساءل - فى تصريح اليوم - إذا كان الرئيس بوتين ليست لديه النية، فلماذا يواصل الحديث عنها، وعن قدرة بلاده لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية؟، مشيرا إلى أن أسلوب بوتين فى التعامل مع هذه القضية بالغ الخطورة، ويمكنه إنهاء هذا الأمر برمته، بالخروج من أوكرانيا.
وكان بايدن قد حذر روسيا - مرارا - من إمكانية استخدام أى نوع من أنواع الأسلحة النووية فى حربها ضد أوكرانيا، قائلا إن التداعيات ستكون كارثية بدون الإشارة إلى كيفية الرد على ذلك من جانب الولايات المتحدة.
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