رمضان قديروف: مقتل 23 جنديًا إثر هجوم شنته أوكرانيا فى مدينة خيرسون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية أمس الخميس، فإن قديروف أشار أيضاً إلى إصابة 58 آخرين فى ذلك الهجوم الأوكرانى. وأوضح زعيم الشيشان -فى بيان على وسائل التواصل الاجتماعى- أن الحادث وقع فى منطقة خيرسون الجنوبية، مضيفاً أنه "تم الانتهاء من جميع عمليات الانقاذ فى الموقع وهناك قائمة نهائية للقتلى والجرحى، حيث قتل 23 جندياً وجرح 58".

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