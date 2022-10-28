العالم اليوم - ما مصير البيانات على تويتر بعد استحواذ ماسك على المنصة؟

انتم الان تتابعون خبر ما مصير البيانات على تويتر بعد استحواذ ماسك على المنصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 07:24 صباحاً - باتت البيانات والرسائل الخاصة بنا على "تويتر" ملكا للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار، الأمر الذي جعل كثيرين يتساءلون عن مصير تلك المعلومات وكيفية معالجتها واستعمالها في المستقبل.

وتبدو الأمور فيما يتعلق ببيانات المستخدمين "ضبابية"، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لحين الكشف عن هذه النقطة.

وأشار تقرير لموقع "فوكس" إلى أن محامي إيلون ماسك، أليكس سبيرو، قد رفض التعليق على السؤال، بينما ردّت المنصة على الاستفسار بالقول إنها لا تملك أي معلومات في هذا الوقت.

وقالت "فوكس" إن "تويتر" قد تستغرق 30 يوما لحذف حساب المستخدم بناء على طلبه، وقد تظل الرسائل المباشرة الخاصة به على خوادم الشركة لمدة غير محددة.

"تويتر" وبيانات المستخدمين

رسائل "تويتر" المباشرة ليست مشفرة من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن تويتر:

لديها حق الوصول إلى محتويات الرسائل الخاصة، والتي من المحتمل أن يعتبرها العديد من المستخدمين حساسة.

تنص سياسة خصوصية "تويتر" بوضوح على أنه يجوز للشركة "مشاركة معلومات عن المستخدمين أو بيعها أو نقلها فيما يتعلق بدمج الأصول أو الاستحواذ عليها أو بيعها أو الإفلاس".

ووفق أستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد، أندي وو، فإن هناك عقبات تعترض وصول ماسك لبيانات المستخدمين وهي:

- الحصول على موافقة من وكالات مثل لجنة التجارة الفيدرالية.

- سيكون على ماسك العمل مع فريق "تويتر" القديم للحصول على البيانات، فهل سيكون هؤلاء مستعدين للقيام بذلك؟

- السرية ضرورية لأن تسريب خبر وصول ماسك لبيانات مستخدمي "تويتر" قد يعني نهاية "الطائر الأزرق" أو تكسر أجنحته.

شهادة "هاكر" سابق

في يوليو 2020، اخترق المراهق بيتر زاتكو المعروف بـ"مادج" منصة "تويتر" ووصل لأكبر حساباتها بما فيها حساب ماسك.

واستجاب "تويتر" للاختراق بتعيين زاتكو مديرا لقسم الأمن السيبراني في نوفمبر 2020، إلا أنه غادر الشركة في يناير 2022.

وبحلول سبتمبر الماضي، شهد أمام الكونغرس بمعاناة "تويتر" لمشكلات أمنية خطيرة ونقاط ضعف، كما أنه رصد حالات "فشل يومي" في حماية بيانات المستخدمين بشكل صحيح.

ومن المعلومات الخطيرة التي كشفها زاتكو أن نصف موظفي "تويتر" البالغ عددهم 7500، بمقدورهم الوصول لبيانات أي مستخدم، رغم وجود ضوابط لم تطبق.

ماذا تريد الحكومة الأميركية من ماسك؟

السيناتور رون وايدن طلب من ماسك أن تكون أول مهمة له، تشفير رسائل "تويتر".

وايدن شدد على ضرورة أن يضع ماسك في اعتباره أن المعلنين والمستخدمين لن يعجبهم التعامل مع منصة تقدم معلومات مضللة، لذا فمن الضروري مراعاة "الشفافية".

دعا وايدن ماسك لعدم الخوض في أي مناقشات من شأنها نشر الكراهية أو تأجيج المواقف.

ما هي أبرز تصريحات ماسك بعد الاستحواذ على تويتر؟

أصبح إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر الخميس وأقال عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

يريد "هزيمة" روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام.

ذكر أنه لم يشتر تويتر لكسب المزيد من المال وإنما "لمحاولة مساعدة البشرية التي أحبها".

أشار إلى أنه يرى في تويتر أساسا لإنشاء تطبيق يقدم شتى أنواع الخدمات بدءا من تحويل الأموال إلى التسوق وخدمات طلب سيارات نقل الركاب.

تفاصيل صفقة الاستحواذ العسيرة