بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز والنفط

جدة - نرمين السيد - وذكر بوتين أن أسعار النفط آخذة فى الارتفاع بسبب أخطاء الغرب النظامية فى قطاع الطاقة.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - مساء أمس الخميس. وأضاف أن الولايات المتحدة تسحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية وقد تضطر إلى تجديدها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.

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