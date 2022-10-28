ملياردير بريطانى يطالب سوناك بإعادة بريطانيا للسوق الأوروبى الموحد

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة بريطانية عن مطالبة الملياردير البريطانى جاى هاندز، أحد الممولين الرئيسيين لحزب المحافظين، لرئيس الوزراء ريشى سوناك، بوقف ارتفاع الأسعار وميل الاقتصاد نحو الركود وعودة بريطانيا للاتحاد الأوروبى.





وقالت صحيفة "اكسبريس" إن هاندز قال لـ سوناك إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يشكل حجر عثرة.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على مغادرة المملكة المتحدة للتكتل الاقتصادى، لا تزال بروكسل ولندن على خلاف حول كيفية حل نزاع بروتوكول أيرلندا الشمالية، بل إن البعض يقترح أن تنضم بريطانيا مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبى.

وتريد الحكومة البريطانية التخلى عن البروتوكول الذى يبقى أيرلندا الشمالية فى السوق الموحدة، لكن الاتحاد الأوروبى غاضب من المملكة المتحدة لتهديدها بخرق اتفاقية الخروج.

وفى الواقع، قال الملياردير والمتبرع لحزب المحافظين - للصحيفة، هذا الأسبوع - إنه على سوناك إعادة المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى والاعتراف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان "كارثة كاملة".

وقال هاندز: "أول شيء يجب فعله هو الاعتراف بأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كانت كارثة كاملة. نظرًا لأن العالم قد تغير كثيرًا منذ عام 2016؛ فإن لديهم العذر المناسب لتغيير الاتجاه وإعادة التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على غرار النرويج أو سويسرا".

ويقر هاندز بأن تبنى علاقة على غرار النرويج أو سويسرا مع الاتحاد الأوروبى من شأنه بلا شك إثارة غضب مؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى داخل حزب المحافظين، لكنه يعتقد أن هذا سيعزز اقتصاد المملكة المتحدة.

وتابع: "بريكست انتهى. هذا لن يتغير. لكن بالنسبة لأى سياسى لديه الشجاعة للقيام بذلك، هناك فرصة للقاء قادة من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى وتغيير نوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

وأنهى حواره: "بدلاً من استمرار الخطاب ضد جيراننا، يحتاج ريشى إلى التركيز على كيفية إعادة بناء الجسور مع جيراننا. بدون علاقة جيدة مع أوروبا، ليس لدينا الكثير من الاقتصاد واليوم، حتى السفر إلى جيراننا أمر صعب".