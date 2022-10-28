واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية -فى بيان لها أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس- إن هذه التعليمات جاءت إثر مخاوف من حدوث هجمات إرهابية محتملة فى نيجيريا.

وفى الشأن الأوكرانى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها حريصة على عدم وقوع الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا فى يد جماعات إجرامية أو غير حكومية.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية فى واشنطن قد قدّمت تفاصيل بشأن الجهود الجارية لمنع وقوع الأسلحة الأمريكية فى أوكرانيا فى أيدى جهات إجرامية وغير حكومية، موضحة أنها "خطوة تأتى فى الوقت الذى يستعد فيه الكونجرس للنظر فى المساعدات التى تقدمها الإدارة لـ أوكرانيا العام المقبل".

ونقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله إنه فى حين أن أوكرانيا "التزمت بالحفاظ على المعدات الدفاعية المنقولة وحصرها بشكل مناسب"، فإن الولايات المتحدة "تظل يقظة" لعدم وقوع الأسلحة فى الأيدى الخطأ.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية وعسكرية تُقدر بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ اندلاع أزمتها مع روسيا فى فبراير الماضى.