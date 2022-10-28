العالم اليوم - إيرادات "بروج" تنمو بأكثر من 5 مليارات دولار في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر إيرادات "بروج" تنمو بأكثر من 5 مليارات دولار في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 06:26 صباحاً - أعلنت شركة بروج بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 13.5 بالمئة لتصل إلى 5.13 مليار دولار عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة في حجم المبيعات الإجمالية بنسبة 11.9 بالمئة بما في ذلك ارتفاع في حجم مبيعات البولي بروبيلين بنسبة 14.7 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان، إن هذه الفترة شهدت نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها.

وخلال الربع الثالث من هذا العام، بدأت الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين بالإنتاج الفعلي وتوفير أصناف أكثر تنوعاً وجودة. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 3.6 بالمئة لتبلغ 2.10 مليار دولار، بسبب ارتفاع تكاليف المواد والخدمات اللوجيستية عالمياً. مع ذلك، شهدت هذه التكاليف انخفاضاً قليلاً في نهاية الربع الثالث، بحسب بيان الشركة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة "بروج" أن الإيرادات في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ارتفعت بنسبة 8.0 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.67 مليار دولار، مدفوعة بنمو حجم المبيعات، فيما ارتفع حجم المبيعات الإجمالية في الفترة نفسها بنسبة 18.1 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 1,341 كيلو طن.

وقال البيان:"عوّض ارتفاع حجم المبيعات القوي في بروج جزئياً عن الانخفاض في متوسط ​​أسعار البيع والتي تأثرت بالضغوطات التي تتعرض لها سلاسل التوريد والتسعيرالتي يشهدها القطاع عالمياً. ظلت العلاوات السعرية لمنتجات بروج أعلى من توجيهات الشركة على المدى المتوسط​، وذلك يمثل ميزة تنافسية رئيسية للشركة. كما حققت بروج خلال الربع الثالث أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بقيمة 593 مليون دولار وأرباحاً بقيمة 308 مليون دولار".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بروج، هزيم السويدي، "إن الشركة حققت أداءً قوياً من حيث الإيرادات وحجم المبيعات خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام، بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها سلاسل التوريد العالمية والتسعير. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على مواصلة الابتكار وتوفير منتجات متميزة ومتنوعة لعملائنا والعديد من القطاعات الصناعية في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "تواصل حلول بروج المخصصة لقطاع البنية التحتية زيادة حصتها في الأسواق النهائية لمنتجاتنا، حيث بلغت مبيعاتها 46 بالمئة من إجمالي مبيعاتنا في الربع الثالث، ونستمر في التركيز على تطوير هذه الحلول كأولوية لتوفير حلول مميزة ومتنوعة مقارنةً بنظرائنا على مستوى العالم. كما حافظنا على ارتفاع العلاوات السعرية عن الأسعار القياسية في السوق، مما يعكس كفاءة عملياتنا وجودة المنتجات التي نوفرها. ونحن متفائلون باستمرار الطلب القوي في أسواقنا الرئيسية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى نظراً لمكانة بروج، وقدرتها على تقديم قيمة مضافة للعملاء بأعلى مستويات الجودة وتحقيق عائدات جذابة لمساهمينا".

تؤكد شركة بروج، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، على توجيهاتها متوسطة المدى بشأن العلاوات السعرية البالغة 200 دولار للطن الواحد من البولي إيثيلين و140 دولار للطن الواحد من البولي بروبيلين.

ومن المتوقع أن يتوافق حجم المبيعات مع مستويات حجم الإنتاج خلال الربع الحالي، مع توقع بزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية لبروج في آسيا والشرق الأوسط عن الأسواق المتقدمة على مستوى العالم.

وفي ظل دورة التحويل النقدية القوية خلال العام 2022، بالإضافة إلى الأداء التشغيلي المتميز والتوقعات الإيجابية للربع الرابع، تؤكد بروج التزامها بدفع 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل عن السنة المالية 2023.

وفي شهر أكتوبر 2022، قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بقيمة 325 مليون دولار، أي ما يعادل 1.2 مليار درهم إماراتي أو 3.97 فلساً للسهم. وفي ظل هذه المعطيات تثق إدارة بروج بقدرة الشركة على تحقيق توقعات السوق فيما يتعلق بصافي الأرباح للسنة المالية 2022.

وعقب إدراج الشركة، انضمت بروج إلى سلسلة مؤشرات "فوتسي راسل" للأسهم العالمية التي يسترشد بها المستثمرون في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية. ويعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانتها وحضورها العالمي المتنوع ويؤكد على أهميتها بالنسبة لقاعدة المستثمرين من المؤسسات العالمية ممن شاركوا في الاكتتاب العام الأولي لبروج.