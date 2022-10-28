مسئول عسكرى أوكرانى: نجحنا فى إسقاط 79 بالمئة من المسيرات الروسية

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن جروموف أعلن عن هذه الإحصاءات الجديدة فى كييف فى إطار تعليقه على آخر تطورات الوضع الأمنى فى أوكرانيا أمس الخميس.
وأشار جروموف إلى أن "كفاءة أنظمة الدفاع الجوى الأوكرانى مازالت عند مستوىً عالٍ إلى حد ما، حيث تم إسقاط حوالى 79 بالمئة من طائرات العدو المسيرة، وقامت قواتنا الدفاعية الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية بتدمير 18 مسيرة من أصل 20 مسيرة.
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