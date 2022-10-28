صحيفة بريطانية: مطار مانشستر الأسوأ فى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقالت مجلة (ويتش) البريطانية إن مطار مانشستر سجل نجمة واحدة من أصل خمسة نظراً لقوائم الانتظار عند البوابات الأمنية والمقاعد والأسعار فى المتاجر ومجموعة من تجار التجزئة المتاحين، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وجاءت جميع الصالات الثلاث فى المطار الأسوأ بالنسبة لرضا المستهلك، حيث سجل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار 38 نقطة من أصل 100.

ووصف البريطانيون الغاضبون المطار أنه "فوضى".

وسجل مبنى الركاب رقم 1 فى مطار مانشستر 41 نقطة فقط من أصل 100، ولم يكن أداء المبنى رقم 2 أفضل بكثير، حيث سجل 47 نقطة.

وكان المطار الحاصل على أعلى الدرجات هو مطار دونكاستر شيفيلد، الذى حصل على 85 نقطة.

وجاء مطار ليفربول جون لينون ومطار إكستر فى المركز الثانى على القائمة، حيث سجل كلاهما 83 نقطة.

واحتل كل من لندن سيتى وساوثهامبتون المركز الثالث برصيد 77 درجة فى الاستطلاع الذى شمل 7500 مسافر.

ورفضت إدارة مطار هيثرو نتائج الاستطلاع، بحجة أنه كان معد من قبل من أسمتهم بال"هواة" وأنه "استنتاجات غير دقيقة ومضللة".