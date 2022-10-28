الكرملين: لا توجد رسالة خاصة بعثها بوتين إلى زيلينسكى عبر رئيس غينيا بيساو

وأوضح بيسكوف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن رئيس غينيا بيساو "أبدى استعداده، وقال إنه سيجرى اتصالات وسينقل موقف بوتين إلى الجانب الأوكرانى، لكن لا توجد رسالة محددة ولم تتم مناقشة هذا الأمر".. جاء ذلك ردا منه على سؤال حول ما إذا كان الزعيم الروسى قد أرسل مثل هذه الرسالة.
وذكر المتحدث أنه خلال المحادثات الأخيرة بين بوتين وأمبالو، "أبلغ الرئيس الروسى نظيره الغينى بمحادثات مارس وعمل فرق التفاوض الروسية والأوكرانية".
كما أطلعه على الموقف الأوكرانى، وعدم رغبته فى مواصلة المحادثات، وأن الرئيس الأوكرانى أوقف المفاوضات مع روسيا ومع الرئيس بوتين، بحسب بيسكوف.
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اجتمع، الثلاثاء الماضى، مع رئيس غينيا بيساو فى موسكو، حيث تركزت المحادثات على العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة الروسية الأوكرانية.
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