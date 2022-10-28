العالم اليوم - كيف يستفيد ريال مدريد ماديا من تعثر برشلونة وأتلتيكو قاريا؟

انتم الان تتابعون خبر كيف يستفيد ريال مدريد ماديا من تعثر برشلونة وأتلتيكو قاريا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 03:22 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني سيستفيد ماديا من خروج مواطنيه برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية من دوري أبطال أوروبا.

وبات الفريق الملكي ممثل إسبانيا الوحيد في المسابقة الأوروبية الأم، مما يعني أن سيحصل على حصة كاملة من الأموال التي يتلقاها التلفزيون الإسباني من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

على كم سيحصل؟

• وفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجني ما لا يقل عن 8.6 مليون يورو إضافية.

• في حالة وصول بطل أوروبا إلى نهائي المسابقة، يمكن أن يزيد ذلك المبلغ إلى 11.7 مليون يورو.

وودع برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية دوري الأبطال، الأربعاء، بعد نتائج مخيبة في دوري المجموعات، بينما صمن ريال مدريد التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة.