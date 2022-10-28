الحكومة البريطانية: سنواصل العمل مع مصر بصفتها المضيف لـ cop 27

وذكر بيان لرئاسة وزراء بريطانيا "سنواصل العمل عن كثب مع مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف cop27، وللتأكد من أن جميع الدول تحرز تقدما فى الالتزامات التاريخية، التى تم التعهد بها فى ميثاق جلاسكو للمناخ".
وقال متحدث باسم (داونينج ستريت) "سيتم تمثيل المملكة المتحدة بالكامل من جانب وزراء كبار بالإضافة إلى رئيس مؤتمر الأطراف ألوك شارما"، وفقا لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية.
وأكدت (داونينج ستريت) أن الحكومة ما زالت "ملتزمة" بأهدافها الصفرية الصافية و"قيادة العمل الدولى والمحلى للتصدى لتغير المناخ".
ومن المتوقع أن يقود رئيس مؤتمر الأطراف بالمملكة المتحدة ألوك شارما المفاوضات، نيابة عن المملكة المتحدة فى مصر الشهر المقبل.
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