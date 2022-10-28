بوتين: روسيا تدعم انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله "نعم" نحن نؤيد ذلك، لكن هذا يتطلب إجماع جميع دول البريكس، مشيرا إلى أن السعودية دولة سريعة التطور، وهذا لا يرجع فقط إلى مكانتها الرائدة فى سوق الهيدروكربونات، لكن أيضا إلى حقيقة أن حكومة المملكة العربية السعودية لديها خطط كبيرة جدا لتنويع الاقتصاد، وهو أمر مهم للغاية. لديهم خطط تنمية وطنية كاملة مصممة لهذا الهدف، وأعرب عن ثقته فى أن هذه الخطط ستنفذ بحماس وإبداع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وتابع لذلك، بالطبع، تستحق السعودية أن تكون عضوا فى المنظمات الدولية الكبرى، مثل البريكس، ومنظمة شنغهاى للتعاون ومؤخرًا، حددنا مكانة للسعودية فى منظمة شنغهاى للتعاون، وسنعمل على تطوير العلاقات مع هذا البلد على حد سواء على الصعيد الثنائى وعلى المنصات متعددة الأطراف .

وفى وقت سابق، بعد زيارته للسعودية، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود أعرب عن رغبة المملكة فى الانضمام إلى البريكس.

يشار إلى مجموعة بريكس هى منظمة غير رسمية مشتركة بين الدول تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.