البعثة الأممية فى العراق: الحكومة الجديدة تواجه تحديات تتطلب إجراءات حاسمة

جدة - نرمين السيد - وأكدت بعثة الأمم المتحدة فى العراق - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية مساء الخميس - أن الحكومة العراقية الجديدة ستواجه العديد من التحديات الخطيرة التى تتطلب إجراءات حاسمة. وأشارت إلى أن تلك التحديات تشمل معالجة الفساد الممنهج فى العراق وتنفيذ الإصلاحات التى تشتد الحاجة إليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب، ومعالجة آثار تغير المناخ وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكومية.

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