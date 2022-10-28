جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بسياسة رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، لافتا إلى أنه ينتهج سياسة مستقلة لصالح شعبه ويتحرك فى الاتجاه الصحيح مثل "كاسحة الجليد".





وخلال كلمة له فى منتدى "فالداى"، قال الرئيس بوتين إن رئيس وزراء الهند، "مودى" هو أحد هؤلاء الأشخاص فى العالم القادر على اتباع سياسة خارجية مستقلة لصالح شعبه، على الرغم من أى محاولات لتقييده.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الخميس. وشدد على أن رئيس الوزراء الهندى يتحرك بهدوء فى الاتجاه الضرورى للدولة الهندية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يشيد بسياسة رئيس الوزراء الهندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.