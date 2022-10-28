وجاء فى البيان الرسمى الذى نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "تقدم وزارة الداخلية إقامة اللجوء وخدمات الدعم فى شمال غرب إنجلترا وميدلاندز وشرق إنجلترا. هدفنا هو توفير مدفوعات الإقامة والمواصلات والمعيشة لطالبى اللجوء أثناء التعامل مع طلبات اللجوء."
يشار إلى أن الوزارة مسؤلة عن أكثر من 30.000 طالب لجوء فى البلاد حيث تعمل على توفير أكثر من 6000 عقار.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحكومة تبحث عن حلول لفاتورة الفنادق المرتفعة للغاية لأولئك الذين يعبرون القنال الانجليزى بشكل غير قانونى والتى بلغت 2.4 مليار جنيه إسترلينى سنويًا.
وقال تقرير صادر عن إدارة اللاجئين، نُشر فى يوليو من هذا العام، إن أكثر من 26 ألف طالب لجوء يقيمون فى الفنادق اعتبارًا من عام 2021.
وتنفق وزارة الداخلية حوالى 7 ملايين جنيه إسترلينى يوميًا على الإسكان.
ووصل أكثر من 38000 شخص إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بـ 28526 شخصًا للعام الماضى بأكمله، كما أوقفت فرنسا 28000 محاولة عبور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة البريطانية تسعى لإبرام عقود لإيواء المهاجرين فى المنازل الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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