الحكومة البريطانية تسعى لإبرام عقود لإيواء المهاجرين فى المنازل الخاصة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتلقى عروض لاستضافة المهاجرين فى المنازل الخاصة لإيواء أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعلن موقع وزارة الداخلية أنه "يدعو جميع الملاك" لإيواء حوالى 30.000 طالب لجوء.





وجاء فى البيان الرسمى الذى نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "تقدم وزارة الداخلية إقامة اللجوء وخدمات الدعم فى شمال غرب إنجلترا وميدلاندز وشرق إنجلترا. هدفنا هو توفير مدفوعات الإقامة والمواصلات والمعيشة لطالبى اللجوء أثناء التعامل مع طلبات اللجوء."

يشار إلى أن الوزارة مسؤلة عن أكثر من 30.000 طالب لجوء فى البلاد حيث تعمل على توفير أكثر من 6000 عقار.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحكومة تبحث عن حلول لفاتورة الفنادق المرتفعة للغاية لأولئك الذين يعبرون القنال الانجليزى بشكل غير قانونى والتى بلغت 2.4 مليار جنيه إسترلينى سنويًا.

وقال تقرير صادر عن إدارة اللاجئين، نُشر فى يوليو من هذا العام، إن أكثر من 26 ألف طالب لجوء يقيمون فى الفنادق اعتبارًا من عام 2021.

وتنفق وزارة الداخلية حوالى 7 ملايين جنيه إسترلينى يوميًا على الإسكان.

ووصل أكثر من 38000 شخص إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بـ 28526 شخصًا للعام الماضى بأكمله، كما أوقفت فرنسا 28000 محاولة عبور.