الصحة اللبنانية: 22 إصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة و727 حالة اشتباه

جدة - نرمين السيد - ووفقا للبيان الصادر مساء اليوم، سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات بـ الكوليرا إلى 15 حالة وفاة، وزاد عدد الأسرة المستعملة بالمستشفيات للحالات المثبتة والمشتبه بها إلى 96 حالة. واتسعت دائرة الإصابة لتصل إلى 39 منطقة مختلفة فى لبنان فى أقاليم عكار والمنة الضنية وطرابلس وبعلبك وزحلة وكسروان وزغرتا وبعبدا والمتن والنبطية وصيدا وجبيل.

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