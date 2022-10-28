العالم اليوم - عودة رونالدو.. مانشستر يونايتد لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر عودة رونالدو.. مانشستر يونايتد لدور الـ16 بالدوري الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - سجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفا مع عودته للتشكيلة الأساسية، ليقود فريقه لأدوار خروج المغلوب من الدوري الأوروبي، بفوزه 3-صفر على ضيفه شريف تيراسبول المولدوفي، الخميس.

وأحرز رونالدو، الذي استبعد من تشكيلة الفريق في مواجهة تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي الممتاز لأسباب انضباطية، الهدف الثالث ليونايتد، بعدما منح ديوغو دالوت وماركوس راشفورد التقدم لأصحاب الأرض.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، قبل زيارته لريال سوسيداد الإسباني في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، حيث يحتاج الفوز لتصدر المجموعة والتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

وفاز ريال سوسيداد على أومونيا القبرصي 2-صفر بفضل هدفين من روبرت نافارو وبرايس مينديز.