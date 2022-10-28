4 سيدات وزيرات في التعديل الحكومي بالاردن - اسماء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكي الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة. وبحسب التعديل الجديد ، دخلت إلى الحكومة 4 سيدات من بينهن 3 يتولين منصبا وزاريا لأول مرة. وتاليا نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: - تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية. - تعين معالي السيدة خلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار. -تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية. - تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

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