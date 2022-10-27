وقالت زاخاروفا فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، إن العنف المقترن بسياسة الاستيطان ومحاولات إعادة الوضع الدينى للقدس من جانب واحد، يزيد من عداء الموقف، ويقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ومتصلة جغرافيا.
وأضافت: نرى أن استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية واستئناف التفاعل الدولى، وخاصة داخل اللجنة الرباعية روسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، يعد وسيلة للخروج من هذه الحلقة المفرغة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية: ندعو إلى استئناف الحوار الإسرائيلى الفلسطينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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