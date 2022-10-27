الخارجية الروسية: ندعو إلى استئناف الحوار الإسرائيلى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس ، أن موسكو تعتقد أنه يمكن إيجاد حل للصراع الإسرائيلى الفلسطينى من خلال استئناف الحوار بين الجانبين واستعادة التفاعل الدولى فيما يخص هذا الشأن.





وقالت زاخاروفا فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، إن العنف المقترن بسياسة الاستيطان ومحاولات إعادة الوضع الدينى للقدس من جانب واحد، يزيد من عداء الموقف، ويقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ومتصلة جغرافيا. وأضافت: نرى أن استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية واستئناف التفاعل الدولى، وخاصة داخل اللجنة الرباعية روسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، يعد وسيلة للخروج من هذه الحلقة المفرغة. وشددت المتحدثة على أن موقف روسيا يظل ثابتا لأننا نعتقد أنه من الممكن إيجاد حل موثوق به طويل الأمد للقضية الفلسطينية فقط على أساس الصيغة التى وافقت عليها الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، لتتعايشان فى سلام وأمن.

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