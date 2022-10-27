العالم اليوم - لاعب أرسنال من بين الضحايا.. هجوم طعن في إيطاليا

انتم الان تتابعون خبر لاعب أرسنال من بين الضحايا.. هجوم طعن في إيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:21 مساءً - لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون على الأقل، بعضهم في حالة خطرة، إثر حادث طعن في سوق مركزي بالقرب من ميلانو بشمال إيطاليا.

وذكرت تقارير إعلامية أن موظفا في السوق المركزي المتواجد في بلدة أساغو، توفي بعد أن شرع رجل في مهاجمة الناس بآلة حادة، فيما تعرض آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة.

ومن بين المصابين، اللاعب بابلو ماري، المعار من أرسنال الإنجليزي إلى مونزا الإيطالي.

وتم اعتقال مشتبه فيه يبلغ من العمر 46 عاما، فيما لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.