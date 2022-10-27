وزير الدفاع الأمريكى: قلقون إزاء التصعيد فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاجون نقلته شبكة الـ "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، طالما لدينا قنوات اتصال مفتوحة، ونحن قادرون على التواصل، لذا فأعتقد أن لدينا فرصة لإدارة التصعيد.

وأضاف أن استخدام روسيا لسلاح نووى فى أوكرانيا من شأنه أن يؤدى إلى رد كبير للغاية من المجتمع الدولى.