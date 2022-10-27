أمريكا: نتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق المشترك مع الكويت

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، عمق العلاقات التاريخية بين بلادة والكويت، معربا عن التطلع لمزيد من التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، من نظيرة الأمريكى؛ لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت، بحسب بيان صحفى صدر عن وزارة الخارجية الكويتية أوردته على موقعها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر مساء اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن تطلعهما للمزيد من التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، مستذكرين المحطات التاريخية للعلاقات المتينة التى تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوزيران عمق هذه العلاقات وتميزها، والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن فى المنطقة، كما تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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