وزراء الاردن يضعون استقالاتهم أمام الخصاونة تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أكتوبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- وضع الوزراء استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

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