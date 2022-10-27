العالم اليوم - البروتين.. 3 طرق لإدخال "الطعام السحري" في الإفطار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:20 مساءً - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد تركز على تناول أقل عدد ممكن من السعرات الحرارية. ومع ذلك، فإن تزويد جسمك بالطعام الذي يحتاجه للنمو أمر ضروري، لذا يجب أن يكون البروتين، على وجه الخصوص، دائما أولوية في نظامك الغذائي.

ويلعب البروتين دورا رئيسيا في صحتك العامة، وهي حيوية بشكل خاص إذا كنت تحاول إنقاص الوزن وبناء العضلات. ووفقا لموقع "شي فايندز"، فإن هذه الطرق هي الأفضل لإدخال البروتين في وجبة الإفطار، مما يساعد على بناء العضلات، وحرق السعرات على مدار اليوم. الزبادي اليوناني واحدة من أفضل الطرق لبدء يومك إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن هي تناول وعاء من الزبادي اليوناني الغني بالبروتين.

تتعدد فوائد هذا الطعام المذهل، ويقول الدكتور دانيال بوير، الطبيب في معهد فار، أنه رائع لأمعائك بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن والحفاظ على العضلات.

يقول بوير: "لا يعتبر الزبادي اليوناني مصدرا رائعا للبروتين فحسب، بل إنه مليء أيضا ببكتيريا بروبيوتيك المفيدة". زبدة الجوز سواء كنت تقوم بتلطيخه على الخبز المحمص، أو خلطه مع الشوفان، أو مجرد تناول ملعقة سريعة، فإن زبدة الجوز هي مصدر رائع للبروتين.

"زبدة البندق مثل زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز هي طريقة رائعة لإضافة البروتين إلى روتين الإفطار الخاص بك،" يقول الدكتور بوير.

فقط كن حريصا على تجنب الأنواع التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف، لأن هذا يمكن أن يلغي جميع الفوائد ويبطئ تقدمك في فقدان الوزن. البيض البيض هو أحد أكثر أطعمة الإفطار كلاسيكية وتنوعا. ويقول بوير إن إضافة البيض إلى طبقك كل صباح هو أحد أفضل الطرق لزيادة تناول البروتين من أجل بناء العضلات وفقدان الدهون.

ويشير إلى أن "بيضة واحدة كبيرة تحتوي على ما يقرب من 6 غرامات من البروتين".



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