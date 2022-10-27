العالم اليوم - "عراب" افتح يا سمسم.. وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري

انتم الان تتابعون خبر "عراب" افتح يا سمسم.. وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:20 مساءً - توفي المخرج العراقي الشهير فيصل الياسري، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر ناهز 89 عاما، وفق ما أعلنت أسرته.

وقالت زوجة الراحل، الفنانة هند كامل، في منشور على حسابها في "فيسبوك"، إنه سيتم نقل جثمان الياسري إلى بغداد، على أن يتمّ الإعلان عن تفاصيل العزاء في وقت لاحق.

ونعى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، إلى الأوساط الثقافية والفنية رحيل الياسري، قائلا: "الفنان الراحل قدّم مسيرةً ثقافيةً طويلة من الفن والإبداع، في الدراما التلفزيونية والسينمائية، ويُعد واحداً من كبار شخصيات الفن والثقافة العراقية والعربية".

وأضاف ناظم، في بيان النعي: "الدراما العراقية والعربية خسرت أيقونة وقامة فنية، نجحت في تقديم أبرز وأنجح الأعمال الفنية".

وكان المخرج فيصل الياسري قد رأى النور في عام 1933، وعمل في بداية شبابه بالصحافة، وقد أصدر العديد من المؤلفات قبل احترافه كتابة السيناريو، فأصدر رواية بعنوان "كانت عذراء" في عام 1952م، وأصدر مجموعة قصصية تحت عنوان "في الطريق".

وتوجّه بعد ذلك إلى فيينا من أجل الدراسة، وحصل على امتياز في فنون الإخراج والإعداد التلفزيوني.

وحياة فيصل الياسري الفنية بدأت عام 1958، حين عمل مخرجا تلفزيونيا في تلفزيون بغداد، وفي عام 1959م عمل مخرجًا في تلفزيون ألمانيا الديمقراطي، حتى عام 1962، وبعدها أصبح مخرجًا في التلفزيون السوري، وكان أول مسلسل يخرجه هو مسلسل "حمام الهنا" في عام 1968.

وبقي الياسري يعمل في التلفزيون السوري حتى عودته إلى العراق وعمله على إخراج فيلم "الرأس" في عام 1976، وقد أخرج بعد ذلك العديد من الأفلام إضافة إلى عشرة أفلام روائية.

ومن أشهر أعماله في مجال التلفزيون: مسلسل دنانير من ذهب، ومسلسل الدفتر الأزرق ومسلسل اللغة العربية وغيرها، وأما في السينما فأهم أفلامه: القناص، الرأس، بابل حبيبتي..