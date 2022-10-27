وفاتان وأكثر من 30 إصابة بتدهور حافلة طلاب في الزرقاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:07 مساءً - دوت الخليج :- توفي شخصان وأصيب أكثر من 30 شخصًا اثر تدهور حافلة طلاب، تابعة لجامعة الزرقاء، في محافظة الزرقاء اليوم الاربعاء، وفق ما أكد محافظ الزرقاء حسن الجبور. وقال الناطق الاعلامي باسم الامن العام، إن “الدفاع المدني يتعامل الآن مع حادث تدهور حافلة طلاب في محافظة الزرقاء وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا”.

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