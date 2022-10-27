لبنان: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتضمن شروطا مخفية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوصعب - فى تصريح اليوم - أن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها، موضحا أن الرسالة التى وقعها الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم لم تسلم للمبعوث الأمريكى أموس هوكشتين، مؤكدا أن الرئيس عون كلف وفدا للتوجه باسمه الى الناقورة (جنوبى البلاد ومقر قيادة اليونيفيل) لتسليم الرسالة الى هوكشتين هناك.

وأوضح أن هناك رسالة أخرى وقعت من وزارة الخارجية اللبنانية ليتم توجيهها إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وتوجه بوصعب بالشكر للمبعوث الأمريكى آموس هوكشتين، على العمل الذى قام به فى الفترة الماضية، مؤكدا أنه قدم رؤية جديدة ساهمت فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخى.

وشدد على أن لبنان لم يشعر للحظة بأن هوكشتين يأخذ طرفاً مع جهة ضد أخرى، معبرا عن اعتقاده بأن هناك مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها اتفاقية آموس هوكشتين.