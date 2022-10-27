العالم اليوم - دوري الأبطال.. 4 مقاعد متبقية و"انهيار" أندية إسبانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 07:21 مساءً - حجز 12 ناديا مقاعدهم في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد ليلة الأربعاء المثيرة من البطولة، التي شهدت وداعا حزينا لأندية أوروبية عريقة.

وودعت أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني البطولة مساء الثلاثاء والأربعاء، حيث حملت النسخة الحالية مفاجئات كبيرة. وضمن 12 ناديا التأهل لدور الـ16 من البطولة، وهم: بايرن ميونيخ الألماني

بوروسيا دورتموند الألماني

ليفربول الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

إنتر ميلانو الإيطالي

نابولي الإيطالي

بورتو البرتغالي

بنفيكا البرتغالي

باريس سان جرمان الفرنسي

كلوب بروج البلجيكي

ريال مدريد الإسباني وبقيت 4 مقاعد مفتوحة تتنافس عليها الأندية كالتالي: أي سي ميلان الإيطالي سيواجه ريد بول سالزبورغ النمساوي على مقعد أخير.

ريد بول لايبزغ الألماني سيواجه شاختار دونيتسك الأوكراني على مقعد أخير.

منافسة رباعية بين توتنهام الإنجليزي وسبورتنغ البرتغالي وفرانكفورت الألماني ومرسيليا الفرنسي على مقعدين. أبرز الأندية التي ودعت البطولة: برشلونة الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني

إشبيلية الإسباني

أياكس أمستردام الهولندي ومن أبرز المفارقات في هذه النسخة: خروج 3 أندية إسبانية من دور المجموعات، وتأهل ريال مدريد فقط، بعد أن كانت إسبانيا تهيمن على البطولة بأنديتها لأعوام.

وصول ناديان برتغاليان واحتمال تأهل الثالث إلى دور الـ16، في تطور ملحوظ لكرة القدم البرتغالية.

تأهل كلوب بروج إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيقه 3 انتصارات كاملة بمرحلة الذهاب.

إبهار نابولي الإيطالي الذي سجل 20 هدفا في 5 مباريات، مسجلا أفضل هجوم بالبطولة.

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